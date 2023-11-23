Минобороны: силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области

Российские системы противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 украинской армии на территории Херсонской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

По данным ведомства, вертолёт противника был сбит в районе населённого пункта Тягинка.

Кроме того, ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.