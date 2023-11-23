Минобороны: силы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области
Российские системы противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 украинской армии на территории Херсонской области, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
- РИА Новости
По данным ведомства, вертолёт противника был сбит в районе населённого пункта Тягинка.
Кроме того, ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.
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