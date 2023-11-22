Авиаударами, беспилотниками и артиллерией: ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300. Это следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.
Также было нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах. При этом средствами ПВО были сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Воздвиженки (ДНР) и 45 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Утром 22 ноября в Минобороны РФ сообщали о пресечении атак киевского режима с использованием безэкипажных катеров и беспилотников. По данным ведомства, в западной части акватории Чёрного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, а над территорией Крыма сбиты три украинских беспилотника.Также на russian.rt.com Семь единиц техники: в районе Крыма уничтожены украинские безэкипажные катера и БПЛА
Ситуация на линии боевого соприкосновения
На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область). Также нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ возле н. п. Новосёловское (ЛНР), Синьковка и Тимковка (Харьковская область). Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР). При этом в районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа.
На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады неподалёку от н. п. Ленинское (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Раздоловка, Клещеевка, Артёмовское, Богдановка, Курдюмовка (ДНР). Потери противника: до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны возле н. п. Приютное (Запорожская область), а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ вблизи Новомихайловки (ДНР). Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее н. п. Новопрокоповка и западнее н. п. Вербовое (Запорожская область). В районе н. п. Работино (Запорожская область) нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты возле н. п. Ивановка и Змиевка (Херсонская область). В результате комплексного огневого поражения потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.