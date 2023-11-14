«После нанесения огневого поражения»: штурмовики ВДВ заняли опорный пункт ВСУ на западной окраине Артёмовска

Штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти Артёмовск с флангов. Как сообщили в Минобороны РФ, десантники в ходе боя на западной окраине города заняли опорный пункт, в котором до этого находились военнослужащие ВСУ. Кроме того, на Артёмовском направлении продолжаются интенсивные бои в районе Клещеевки.

Штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ заняли опорный пункт войск киевского режима на западном фланге Артёмовского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российские штурмовики успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти Артёмовск с флангов.

«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — говорится в сообщении.

Ранее бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на Артёмовском направлении. Кроме того, военкор RT Иван Полянский показал работу танкистов 200-й бригады Южной группировки войск на северном фланге Артёмовска.

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Клещеевка

Кроме того, на Артёмовском направлении продолжаются интенсивные бои в районе Клещеевки. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Противнику, по всей вероятности, поступила задача вернуть позиции, которые ВСУ оставили как по собственной инициативе, так и в результате зачисток. Только за последние двое суток потери врага на этом участке фронта составили почти три десятка человек», — отметил он.

По его словам, российским военнослужащим удалось расширить серую зону в районе населённого пункта.

Ранее военнослужащие Южной группировки войск уничтожили в районе Клещеевки группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.

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«Запад»

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиаудары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 68-й егерской бригады, 32-й механизированной бригады и 1-й бригады национальной гвардии в районах Новоегоровки, Ивановки и Стельмаховки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

При этом расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки. Артиллерия, в свою очередь, уничтожила миномётный расчёт в районе Загоруйковки.

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«Центр»

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

При этом в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка национальной гвардии Украины.

Артиллерия поразила около 170 целей украинских войск в районах населённых пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Два района скопления живой силы и техники ВСУ поражены огнём из тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Общие потери противника составили до 150 военнослужащих и пикап.

Донецкое направление

На Донецком направлении экипажи Су-25 штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — отметили в ведомстве.

Ударами были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Экипажи Су-25 штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.