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Бойцы ВДВ России заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении

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В Минобороны России заявили, что бойцы ВДВ заняли опорный пункт украинских военных на западном фланге Артёмовского направления.
Бойцы ВДВ России заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, десантники направились штурмовать лесопосадку, где засели военные ВСУ, после работы артиллерии.

«Бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.

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