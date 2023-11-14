Бойцы ВДВ России заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении

В Минобороны России заявили, что бойцы ВДВ заняли опорный пункт украинских военных на западном фланге Артёмовского направления.

Как уточнили в ведомстве, десантники направились штурмовать лесопосадку, где засели военные ВСУ, после работы артиллерии.

«Бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ на Херсонском направлении потеряли за сутки до 60 военных.