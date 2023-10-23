В течение двух-трёх недель украинские вооружённые формирования потеряли достаточно большое количество личного состава, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, речь идёт о тысячах бойцов. Также российские войска за этот период уничтожили сотни единиц военной техники ВСУ. При этом он отметил, что у войск киевского режима заканчиваются запасы иностранного вооружения.

Вооружённые формирования киевского режима за последние несколько недель понесли серьёзные потери. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трёх недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что запасы иностранного вооружения у Киева «начинают иссякать».

«И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», — пояснил Гагин.

Согласно последним данным, на Южно-Донецком направлении потери украинских войск составили более 200 военнослужащих. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, это стало следствием ударов со стороны авиации, ракетных войск и артиллерии по позициям подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

При этом на Купянском направлении были уничтожены до 20 украинских военнослужащих. Как заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, российскими подразделениями были отражены три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад.

За минувшую неделю — в период с 14 по 20 октября — в зоне СВО было уничтожено до 5830 украинских военнослужащих. Также в этот временной промежуток были нанесены групповые удары, в результате которых были поражены места пребывания подразделений националистического формирования «Азов»*, иностранных инструкторов и наёмников.

Позднее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что с 14 по 20 октября российские войска отразили 61 атаку ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

«Солнцепёк»

Минобороны России сообщило, что расчёты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожили опорные пункты противника возле населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.

«В пакете 24 термобарических снаряда. Попадая в цель, снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура — несколько тысяч градусов плюс избыточное давление. Дальность стрельбы огнемётной системы — порядка 6 км. Контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчётами беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Жар «Солнцепёка»: расчёты ТОС-1А уничтожили опорные пункты противника

Афроамериканцы-наёмники в рядах ВСУ

Среди иностранных наёмников, воюющих на стороне войск киевского режима, есть афроамериканцы, сообщил боец спецназа Центрального военного округа.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хотя, может, и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности», — заявил заместитель командира роты специального назначения с позывным Скала.

По его словам, он вместе с подчинёнными выполняет такие задачи, как разведка и нанесение артиллерийского поражения.

«У нас были примеры, когда противник знал, какая бригада напротив него находится, и он боится нас. Боится вступать с нами в стрелковый контакт. Они, как правило, бегут, не могут справиться с нами», — указал боец спецназа.

Заместитель командира роты спецназа сообщил об афроамериканцах среди наёмников ВСУ

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.