Узнать больше

Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за последние две-три недели

Короткая ссылка
Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Вооружённые силы Украины за последние недели понесли многотысячные потери.

Его слова приводит РИА Новости.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трёх недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами», — сказал Гагин.

Кроме того, по его словам, у украинской армии начинают иссякать запасы иностранного вооружения.

По его словам, потери ВСУ в военной техники составляют сотни единиц.

Гагин добавил, что Киев в любом случае не выстоит без предоставления помощи со стороны западных стран.

Ранее стало известно, что российские войска на Южно-Донецком направлении поразили места скопления живой силы ВСУ, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить