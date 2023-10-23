Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за последние две-три недели

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Вооружённые силы Украины за последние недели понесли многотысячные потери.

Его слова приводит РИА Новости.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трёх недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами», — сказал Гагин.

Кроме того, по его словам, у украинской армии начинают иссякать запасы иностранного вооружения.

По его словам, потери ВСУ в военной техники составляют сотни единиц.

Гагин добавил, что Киев в любом случае не выстоит без предоставления помощи со стороны западных стран.

Ранее стало известно, что российские войска на Южно-Донецком направлении поразили места скопления живой силы ВСУ, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих.