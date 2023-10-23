Минобороны: экипажи «Солнцепёков» применяют новые системы привязки к местности

Экипажи огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» начали использовать новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что экипажи производят контроль и корректировку поражаемых целей при помощи расчётов беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражениях целей.

«Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем привязки к местности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.