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Минобороны: экипажи «Солнцепёков» применяют новые системы привязки к местности

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Экипажи огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» начали использовать новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что экипажи производят контроль и корректировку поражаемых целей при помощи расчётов беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражениях целей.

«Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем привязки к местности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты в одном из укреплённых районов в зоне СВО.

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