Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС Украины потеряли около 20 военнослужащих при попытке контратаковать позиции Вооружённых сил России к северо-западу от Донецка.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинская армия попыталась по традиции поработать малыми группами и все были уничтожены огнём артиллерии ВС России.

«Всего порядка 20 человек и несколько единиц техники», — отметил Гагин.

Он уточнил, что в течение выходных на данном участке фронта уничтожено как минимум пять опорных пунктов украинских войск.

Гагин также сообщил, что ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери.