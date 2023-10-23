Узнать больше

Гагин: ВСУ потеряли около 20 военных при попытке контратаки под Донецком

Короткая ссылка
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС Украины потеряли около 20 военнослужащих при попытке контратаковать позиции Вооружённых сил России к северо-западу от Донецка.
Гагин: ВСУ потеряли около 20 военных при попытке контратаки под Донецком
  • © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинская армия попыталась по традиции поработать малыми группами и все были уничтожены огнём артиллерии ВС России.

«Всего порядка 20 человек и несколько единиц техники», — отметил Гагин.

Он уточнил, что в течение выходных на данном участке фронта уничтожено как минимум пять опорных пунктов украинских войск.

Гагин также сообщил, что ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить