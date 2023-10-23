Гагин: ВСУ потеряли около 20 военных при попытке контратаки под Донецком
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, украинская армия попыталась по традиции поработать малыми группами и все были уничтожены огнём артиллерии ВС России.
«Всего порядка 20 человек и несколько единиц техники», — отметил Гагин.
Он уточнил, что в течение выходных на данном участке фронта уничтожено как минимум пять опорных пунктов украинских войск.
Гагин также сообщил, что ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери.