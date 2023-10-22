«Моя страна — СССР, честно сказать»: как казак Бульдозер продолжает сражаться в зоне СВО без руки и ноги

Сергей Антонюк, старшина казачьего батальона «Оскол», носит позывной Бульдозер. По словам его сослуживцев — за упорный характер, за то, что привык ломиться вперед, не обращая внимания на препятствия. Под Изюмом он потерял руку и ногу, но вернулся в строй. За этот бой он был награждён Орденом Мужества.

«Комбат поставил задачу, ну и получилось так, что нас накрыли артогнём. Ребята, слава Богу, все живы-здоровы. Я, получается, замыкающим бежал и прилетела красота. Возле меня буквально в метре упало. Сальто-мортале. В цирке отдыхают! И всё. Меня долго не могли вытянуть, потому что крыли, подойти не могли. А потом вытащили, доволокли-довезли до Изюма. Спасибо хлопцам всем, кто меня тянул, нёс, вытягивал», — просто и даже буднично рассказывает Бульдозер.

Вместо руки — протез. Самый простой и дешёвый. «Главное, что курицу научился разделывать», — смеется Бульдозер. Вместо ноги — другой протез. «Стоять могу, ходить могу, рука сгибается-разгибается, больше и не надо», — говорит он. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуться на службу. Хоть и не на боевую — теперь он в должности старшины ремонтного батальона. Возвращает повреждённую бронетехнику в строй.

Бульдозер — из тех, для кого война началась за восемь лет до СВО. Он воюет с 2014 года. Сам из Днепропетровской области, он приехал в Донбасс вскоре после начала антимайдановского восстания.

«В 2014 году всё это началось. У меня друг покойный, земля пухом. Он мне на третий день позвонил, как только всё в Луганске, в Донецке началось, говорит: «Приезжай». Ну и я сразу приехал сюда. Потом так, приезжал, уезжал. А в феврале как началось прошлого года снова вернулся», — вспоминает старшина.

Сам он казак, и предки у него все казаки. Именно на этом он строит свою идентичность — не на том, что родился на Украине.

«Моя страна — СССР, честно сказать. Я там родился и довольно-таки неплохо жил. Пускай жили небогато, но честно», — пожимает плечами Бульдозер.

«Много организаций запорожских казаков ещё не потеряно, — продолжает боец. — Казаки те же самые люди, которых я знаю. Их много пропало без вести на Украине. Просто СБУ выцепляла их, люди пропадали. Кто-то сейчас вообще прячется от этого в стороне, кому-то, конечно, мозги промыли. Но нет разницы между казаками, никакой разницы нет. Я думаю, мы рано или поздно все казаки соберемся и сядем нормально поговорить. Я думаю, договоримся. И те казаки, которые сейчас воюют на нашей стороне, станут движущей силой для обновления украинского казачества».

«Оскол», где служит Бульдозер, именно казачий батальон. Со своей атмосферой, отличающейся от той, что в обычных подразделениях. Например, каждый день в батальоне обязательно проводится молитва. Когда получают пайковые, то деньги, которые с них остаются, бойцы сдают на благоустройство. Например, покупают обогреватели: скоро зима, а котельной нет.

«Помещения здесь — сами видите. Там шифер, это то, чем мы тут накрываем металл, покупаем дерево на эти деньги, которые остаются тут у нас. Если это кому-то не нравится, он обычно у нас остается до первой зарплаты. Есть люди, которым в принципе братство казачье чуждо по духу. Но они у нас не задерживаются», — объясняет Бульдозер.

«Оскол» — изначально ремонтный батальон, но в последнее время бойцам приходится и на передке работать.

«Старшина батальона чем занимается? Кричу на всех, ору, — смеется он. — Моё ведение — это склады. На складах порядок, приёмка-выдача. У меня кладовщики в подчинении. Что-то принимаем, что-то выдаём. Ну и так, например, когда у нас праздничный день, тоже надо расставить, где кому что делать».

Протез правой руки мало что позволяет. Бульдозер расстраивается, что он не позволяет стрелять правой рукой. Хотя он уже наловчился держать автомат левой, но всё же был правшой. А вот пришлось в немолодом уже возрасте переучиваться.

Ранение под Изюмом у него было не первым. До этого его тяжело ранило в 2015 году.

«Тогда долбануло нас так, что из подразделения три человека на ногах осталось. Там двое ребят было. Вот они уходили и увидели, что я ногой дергаю. И они меня на себе пёрли, сколько — не знаю сколько, потому что был без сознания. Пришёл в себя, меня вытянули на территорию России, я уже очнулся у сестры у своей на Кубани. Как попал туда, я не знаю», — удивляется старшина.

В победе Бульдозер совершенно уверен. Он надеется ещё вернуться в свои родные края и увидеть друзей-казаков. Но понимает, что дел у него после победы будет много.

«Ну, как освободим, там потом ещё работы куча будет! Люди на той стороне — они такие же, те же самые славяне. Кто-то обиду затаил. Им надо будет всё разъяснить. Надо с людьми опять же говорить. Взять вот этих деток, которых вырастили за эти девять лет там. Просто головы промыли до жуткой степени. Возвращать их надо. Они наши. Очень много работы будет», — Бульдозер вздыхает, встаёт, тяжело опираясь на две палки — рукой и протезом — идёт в штаб батальона.