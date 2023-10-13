«Молодые парни тут становятся мужиками»: как сражается в зоне СВО боец батальона «Москва» с позывным Торжок
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Родился он в Мурманской области, в посёлке Зеленоборском. Родителей никогда не видел — только маму на фотографии. В три года попал в Дом малютки, в пять его оттуда забрала бабушка в Тверскую область. Но бабушка пила, и в пять Коля снова попал под государственную опеку — его направили в приют. Оттуда — в Торжокский детский дом. А там судьба начала складываться неожиданным образом: в Колину жизнь пришёл спорт и навсегда стал важной её частью.
«У нас очень спортивный детский дом был, — вспоминает он. — Наш тренер Андреянов Александр Иванович с детства приучил к спорту нас. Футбол, хоккей, бег... Много чем мы занимались. Я сейчас практически со всеми на связи, видимся, встречаемся. Три года назад мы сделали свою хоккейную команду, назвались «Хоккейный клуб Митино». Выиграли региональный чемпионат хоккейной лиги, ездили в Сочи. На это всё нас вдохновил Александр Иванович. Так что спорт стал частью моей жизни».
Это увлечение сохранилось навсегда. Бывший детдомовец вырос спортсменом, ведёт здоровый образ жизни, а спортивные команды, которые тогда образовались, не распались даже после того, как ребята выпустились. Отчасти это облегчило Николаю процесс налаживания самостоятельной жизни после детдома.
- Боец батальона «Москва» с позывным Торжок
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«В детском доме есть такое понятие, как брат за брата, — говорит он. — И опять же, спорт помог мне пойти правильной дорогой, появилось очень много знакомых, которые помогали после выпуска. Морально, финансово, ещё в каких-то вопросах. Я постоянно был в коллективах, то хоккейных, то футбольных. То есть не было никакого стопора после выпуска».
Увлечения спортом, круг друзей детства, лёгкий характер, а вскоре и любящая жена — Николай, в общем, к 32 годам, когда ему пришла повестка, был вполне счастливым человеком. Счастливым и цельным. Поэтому, когда повестка пришла, ему и в голову не пришло уклоняться. Разве что выбрал подписать контракт, чтобы служить пойти не мобилизованным, а контрактником. И через друзей попал в фанатский батальон «Москва» — сказалась всё та же связь со спортом. В конце концов, Николай и сам был не только спортсменом, но и фанатом — посетил немало матчей. Так что, в общем, попал в свою среду.
Сейчас он командир первого отделения взвода огневой поддержки. Это подразделение занимается прикрытием штурмовых групп, их отхода или, наоборот, помогает им зайти в опорники или дома; на вооружении у них стоят тяжёлые орудия — АГС и ПТУРы. У самого Николая «Корд» — крупнокалиберный пулемёт (калибр 12,7 мм) весом порядка 30 кг.
Первый бой у Николая был в Кременском лесу. Стояла задача удерживать опорник. Они сидели около 40 минут, уже стемнело, когда начался обстрел. Вскоре услышали шаги. Спросили пароль. В ответ щёлкнул затвор и началась стрельба. В итоге по опорнику прилетело из гранатомёта — после этого пришлось временно менять позицию.
«В том бою, в том опорнике погиб мой товарищ, — рассказывает Николай. — Царство ему небесное, его позывной Мираж. Он был одним из самых молодых из нас, но при этом у него был большой опыт. Он был душой компании, таких людей мало. Он всегда всем во всём помогал, не было ни одной просьбы, от которой бы он отказался».
В итоге опорник бойцы всё-таки удержали. Хотя и с потерями: кроме погибшего Миража, ранило ещё троих.
В Кременском лесу врага удалось оттеснить — выгнать за речку, пересекавшую лесной массив. После этого батальон перевели в Токмак. Здесь задачи оказались посложнее: бои идут в узких посадках, где мало места для манёвра и ты на ладони у артиллерии противника.
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«Буквально на втором задании мы захватили опорник врага, расположились там, вели стрельбу по нацистам. Когда мы их выгнали из опорников, по нам начала работать вражеская артиллерия. Прилетел снаряд в трёх метрах от нас, меня откинуло в дерево, а моего командира отделения тяжело ранило в ногу, — продолжает Николай. — Я повернулся, увидел, что он кричит, что сильно пошла кровь. Я его схватил, положил на плечи и перенёс через дорогу. Там у нас была дорога от одного леса до другого, она вся простреливалась. И я, как в каком-то голливудском фильме, под пулями, под всем этим, перенёс его в тот лесок, положил. Дальше его нести просто физически не мог, потому что бой продолжался где-то минут 40. Я снял свой бронежилет, положил товарищу на плечи и отнёс его к медикам на эвакуацию, после чего вернулся к остальным раненым, и где-то минут 30 мы все пытались их вытащить. В итоге сам получил контузию и очнулся уже у КНП, откуда меня доставили в госпиталь».
Сейчас подразделение стоит в обороне. Николай обзавёлся боевым товарищем — котом, которого прозвали Копом (кот огневой поддержки), и вот уже полгода он ездит с Николаем по всем боевым точкам. В подразделение кот был зачислен совсем маленьким, но уже вымахал, говорит Николай.
«Также в шутку мы его называем демоном, потому что он прямо олицетворяет наш взвод. Мы такие подвижные, всегда идём вперёд, и он тоже такой», — смеётся Торжок.
- Николай с котом по прозвищу Коп
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Николай рассказывает, что в штурмовых подразделениях все стоят друг за друга. Если нужна помощь — её предоставят. Если остаётся последний глоток воды — его разделят по полглотка. Если товарищу холодно — значит, бери мою кофту, будем по очереди в ней греться.
«Война сближает всех. Всё равно у всех разные религии, взгляды на жизнь, но здесь, в окопах, она сближает, — добавляет он. — Хочется отметить храбрость пацанов. Также напишите, пожалуйста, про Карманова Вадима. Это парнишка из нашего взвода, он тоже погиб, погиб героически. Он получил ранение ноги. Когда пришла эвакуация, он сказал: «Ребят, подождите. Несите более тяжело раненных, а я пока здесь подожду. И, пока он ждал, он получил ещё ранения, несовместимые с жизнью, и, к сожалению, погиб».
Даже здесь, на фронте, Николай нашёл время для своего любимого футбола — прямо на передовой. В дивизии время от времени проводятся разные соревнования — перетягивание каната, силовые соревнования и так далее. Ребятам из «Москвы» предложили сыграть в футбол. Они собрали команду, провели шесть матчей. «Глоток свежего воздуха», — смеётся Николай.
«Мне нравится сплочение, как разные люди идут к одной цели. Вот эта поддержка, единство. Молодые парни тут становятся мужиками», — делится он.
А переживает он больше всего за жену Евгению с двумя кошками, за друзей, которые его ждут. Самое тяжёлое для него — думать о том, что они чувствуют, читая новости.
С женой они вместе уже шесть лет. Познакомились в интернете — Николай ей написал, когда они жили в разных городах. Все эти шесть лет они жили вместе, но не расписывались. Узаконили отношения, только когда Николай получил повестку.
«Я узнала о повестке намного позже, чем он, — говорит Евгения. — Коля об этом долгое время никому не говорил — ни мне, ни своим друзьям, ни близким. И узнала я об этом, можно сказать, случайно, когда он пошутил по поводу повестки, по поводу военкомата, и я уже начала расспрашивать подробно и узнала. Мне, конечно, было на тот момент очень больно и страшно. Я не знала, что будет дальше. Я долго, очень долго плакала. Коля меня успокаивал. Ну в дальнейшем, конечно, произошло принятие, и мне уже стало проще, хотя до отправки мы старались проводить как можно больше времени вместе. Чтобы, условно, нам было проще пережить разлуку, но проще в итоге не оказалось. Расписаться-то расписались, а вот свадьбу сыграть не успели. Николай надеется, что ещё получится устроить торжество».
«Мы, конечно же, с ним созваниваемся, постоянно общаемся, — рассказывает Евгения. — Я стараюсь не касаться военных тем, чтобы лишний раз не напоминать о том, что там происходит. Стараемся говорить на более отвлечённые темы. Постоянно говорю о том, как мы будем организовывать свадьбу. Периодически пишем письма, высылаем фотографии с приятными словами от меня и от его близких друзей. Это помимо материальной, конечно, поддержки, которую оказываем и я, и друзья по возможности — высылаем различную гуманитарную помощь».
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Отметить свадьбу и увидеться с друзьями Николай планирует, когда получит отпуск. Одна надежда: с наступлением осени и размоканием дорог украинский так называемый контрнаступ окончательно выдохнется и получится наконец приехать домой.
В конце разговора Торжок просит передать привет родному городу и друзьям, которые его поддерживают, — Длинному и Эмильену.