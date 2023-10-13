«Молодые парни тут становятся мужиками»: как сражается в зоне СВО боец батальона «Москва» с позывным Торжок

Удивительно отзывчивый, тёплый, жизнелюбивый парень Коля служит на самом горячем участке передовой, под Работином. В добровольческом фанатском батальоне «Москва», во взводе огневой поддержки, он управляет крупнокалиберным пулемётом. Сам Коля из города Торжка, и позывной у него незамысловатый — Торжок. Корреспондент RT поговорила с бойцом и узнала подробности его службы в батальоне.

Родился он в Мурманской области, в посёлке Зеленоборском. Родителей никогда не видел — только маму на фотографии. В три года попал в Дом малютки, в пять его оттуда забрала бабушка в Тверскую область. Но бабушка пила, и в пять Коля снова попал под государственную опеку — его направили в приют. Оттуда — в Торжокский детский дом. А там судьба начала складываться неожиданным образом: в Колину жизнь пришёл спорт и навсегда стал важной её частью.

«У нас очень спортивный детский дом был, — вспоминает он. — Наш тренер Андреянов Александр Иванович с детства приучил к спорту нас. Футбол, хоккей, бег... Много чем мы занимались. Я сейчас практически со всеми на связи, видимся, встречаемся. Три года назад мы сделали свою хоккейную команду, назвались «Хоккейный клуб Митино». Выиграли региональный чемпионат хоккейной лиги, ездили в Сочи. На это всё нас вдохновил Александр Иванович. Так что спорт стал частью моей жизни».

Это увлечение сохранилось навсегда. Бывший детдомовец вырос спортсменом, ведёт здоровый образ жизни, а спортивные команды, которые тогда образовались, не распались даже после того, как ребята выпустились. Отчасти это облегчило Николаю процесс налаживания самостоятельной жизни после детдома.

Боец батальона «Москва» с позывным Торжок

RT

«В детском доме есть такое понятие, как брат за брата, — говорит он. — И опять же, спорт помог мне пойти правильной дорогой, появилось очень много знакомых, которые помогали после выпуска. Морально, финансово, ещё в каких-то вопросах. Я постоянно был в коллективах, то хоккейных, то футбольных. То есть не было никакого стопора после выпуска».

Увлечения спортом, круг друзей детства, лёгкий характер, а вскоре и любящая жена — Николай, в общем, к 32 годам, когда ему пришла повестка, был вполне счастливым человеком. Счастливым и цельным. Поэтому, когда повестка пришла, ему и в голову не пришло уклоняться. Разве что выбрал подписать контракт, чтобы служить пойти не мобилизованным, а контрактником. И через друзей попал в фанатский батальон «Москва» — сказалась всё та же связь со спортом. В конце концов, Николай и сам был не только спортсменом, но и фанатом — посетил немало матчей. Так что, в общем, попал в свою среду.

Сейчас он командир первого отделения взвода огневой поддержки. Это подразделение занимается прикрытием штурмовых групп, их отхода или, наоборот, помогает им зайти в опорники или дома; на вооружении у них стоят тяжёлые орудия — АГС и ПТУРы. У самого Николая «Корд» — крупнокалиберный пулемёт (калибр 12,7 мм) весом порядка 30 кг.

Первый бой у Николая был в Кременском лесу. Стояла задача удерживать опорник. Они сидели около 40 минут, уже стемнело, когда начался обстрел. Вскоре услышали шаги. Спросили пароль. В ответ щёлкнул затвор и началась стрельба. В итоге по опорнику прилетело из гранатомёта — после этого пришлось временно менять позицию.

«В том бою, в том опорнике погиб мой товарищ, — рассказывает Николай. — Царство ему небесное, его позывной Мираж. Он был одним из самых молодых из нас, но при этом у него был большой опыт. Он был душой компании, таких людей мало. Он всегда всем во всём помогал, не было ни одной просьбы, от которой бы он отказался».

В итоге опорник бойцы всё-таки удержали. Хотя и с потерями: кроме погибшего Миража, ранило ещё троих.

В Кременском лесу врага удалось оттеснить — выгнать за речку, пересекавшую лесной массив. После этого батальон перевели в Токмак. Здесь задачи оказались посложнее: бои идут в узких посадках, где мало места для манёвра и ты на ладони у артиллерии противника.

Тренировки штурмового батальона «Москва»

RT

«Буквально на втором задании мы захватили опорник врага, расположились там, вели стрельбу по нацистам. Когда мы их выгнали из опорников, по нам начала работать вражеская артиллерия. Прилетел снаряд в трёх метрах от нас, меня откинуло в дерево, а моего командира отделения тяжело ранило в ногу, — продолжает Николай. — Я повернулся, увидел, что он кричит, что сильно пошла кровь. Я его схватил, положил на плечи и перенёс через дорогу. Там у нас была дорога от одного леса до другого, она вся простреливалась. И я, как в каком-то голливудском фильме, под пулями, под всем этим, перенёс его в тот лесок, положил. Дальше его нести просто физически не мог, потому что бой продолжался где-то минут 40. Я снял свой бронежилет, положил товарищу на плечи и отнёс его к медикам на эвакуацию, после чего вернулся к остальным раненым, и где-то минут 30 мы все пытались их вытащить. В итоге сам получил контузию и очнулся уже у КНП, откуда меня доставили в госпиталь».

Сейчас подразделение стоит в обороне. Николай обзавёлся боевым товарищем — котом, которого прозвали Копом (кот огневой поддержки), и вот уже полгода он ездит с Николаем по всем боевым точкам. В подразделение кот был зачислен совсем маленьким, но уже вымахал, говорит Николай.

«Также в шутку мы его называем демоном, потому что он прямо олицетворяет наш взвод. Мы такие подвижные, всегда идём вперёд, и он тоже такой», — смеётся Торжок.

Николай с котом по прозвищу Коп

RT

Николай рассказывает, что в штурмовых подразделениях все стоят друг за друга. Если нужна помощь — её предоставят. Если остаётся последний глоток воды — его разделят по полглотка. Если товарищу холодно — значит, бери мою кофту, будем по очереди в ней греться.

«Война сближает всех. Всё равно у всех разные религии, взгляды на жизнь, но здесь, в окопах, она сближает, — добавляет он. — Хочется отметить храбрость пацанов. Также напишите, пожалуйста, про Карманова Вадима. Это парнишка из нашего взвода, он тоже погиб, погиб героически. Он получил ранение ноги. Когда пришла эвакуация, он сказал: «Ребят, подождите. Несите более тяжело раненных, а я пока здесь подожду. И, пока он ждал, он получил ещё ранения, несовместимые с жизнью, и, к сожалению, погиб».

Даже здесь, на фронте, Николай нашёл время для своего любимого футбола — прямо на передовой. В дивизии время от времени проводятся разные соревнования — перетягивание каната, силовые соревнования и так далее. Ребятам из «Москвы» предложили сыграть в футбол. Они собрали команду, провели шесть матчей. «Глоток свежего воздуха», — смеётся Николай.

«Мне нравится сплочение, как разные люди идут к одной цели. Вот эта поддержка, единство. Молодые парни тут становятся мужиками», — делится он.

А переживает он больше всего за жену Евгению с двумя кошками, за друзей, которые его ждут. Самое тяжёлое для него — думать о том, что они чувствуют, читая новости.

С женой они вместе уже шесть лет. Познакомились в интернете — Николай ей написал, когда они жили в разных городах. Все эти шесть лет они жили вместе, но не расписывались. Узаконили отношения, только когда Николай получил повестку.

«Я узнала о повестке намного позже, чем он, — говорит Евгения. — Коля об этом долгое время никому не говорил — ни мне, ни своим друзьям, ни близким. И узнала я об этом, можно сказать, случайно, когда он пошутил по поводу повестки, по поводу военкомата, и я уже начала расспрашивать подробно и узнала. Мне, конечно, было на тот момент очень больно и страшно. Я не знала, что будет дальше. Я долго, очень долго плакала. Коля меня успокаивал. Ну в дальнейшем, конечно, произошло принятие, и мне уже стало проще, хотя до отправки мы старались проводить как можно больше времени вместе. Чтобы, условно, нам было проще пережить разлуку, но проще в итоге не оказалось. Расписаться-то расписались, а вот свадьбу сыграть не успели. Николай надеется, что ещё получится устроить торжество».

«Мы, конечно же, с ним созваниваемся, постоянно общаемся, — рассказывает Евгения. — Я стараюсь не касаться военных тем, чтобы лишний раз не напоминать о том, что там происходит. Стараемся говорить на более отвлечённые темы. Постоянно говорю о том, как мы будем организовывать свадьбу. Периодически пишем письма, высылаем фотографии с приятными словами от меня и от его близких друзей. Это помимо материальной, конечно, поддержки, которую оказываем и я, и друзья по возможности — высылаем различную гуманитарную помощь».

Торжок и его боевые товарищи в военном госпитале

RT

Отметить свадьбу и увидеться с друзьями Николай планирует, когда получит отпуск. Одна надежда: с наступлением осени и размоканием дорог украинский так называемый контрнаступ окончательно выдохнется и получится наконец приехать домой.

В конце разговора Торжок просит передать привет родному городу и друзьям, которые его поддерживают, — Длинному и Эмильену.