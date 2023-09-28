С 1 января 2024 года: в Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования республики

До 1 января 2024 года должны быть распущены все государственные учреждения и организации непризнанной республики Нагорный Карабах. Это следует из указа президента НКР. При этом населению Карабаха предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности пребывания на этой территории. Наряду с этим в Баку сообщили, что бывшему госминистру НКР Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Утром 28 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024-го. Соответствующий указ подписал президент Самвел Шахраманян.

«1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает своё существование. 2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — говорится в документе.

Отмечается, что указ принят исходя из сложившейся сложной военно-политической ситуации, приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха (Арцаха), а также с учётом договорённости, достигнутой при посредничестве командования Российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана. В соответствии с ней всем жителям НКР, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстановка в Нагорном Карабахе остаётся непростой.

«Продолжим прилагать все усилия в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Основным стабилизирующим механизмом в регионе остаётся Российский миротворческий контингент, который самоотверженно выполняет свой долг», — сказала она в ходе брифинга.

Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили о завершении авиасанитарной эвакуации мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте.

«Всего совершено 42 санитарных рейса, в ходе которых военными врачами медицинского отряда специального назначения РМК были эвакуированы 258 человек. Эвакуации подлежали и пациенты республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи», — говорится в сообщении.

При этом Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Карабаха по недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Указывается, что в расположении РМК находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребёнка, которые в настоящее время не имеют возможности вернуться в свои дома.

Экипажи вертолётов Российского миротворческого контингента завершили авиасанитарную эвакуацию жителей Нагорного Карабаха

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

Как указали в МИД России, Армения в октябре 2022-го и мае 2023-го на саммитах под эгидой ЕС признала Карабах частью территории Азербайджана, что изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента.

20 сентября при посредничестве РМК была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Как заявил армянский вице-премьер Тигран Хачатрян, в Армению из Карабаха уже прибыли свыше 66,5 тыс. человек, а всего до событий 19 сентября там проживали около 120 тыс. человек.

Накануне погранслужба Азербайджана задержала бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна при попытке выехать из республики. Как указали в Службе госбезопасности Азербайджана, его задержали по обвинению в финансировании терроризма, выделении денежных средств на организацию террористической деятельности незаконных вооружённых формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Азербайджанский суд избрал Варданяну меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.