Варданяна в Азербайджане арестовали по обвинению в финансировании терроризма
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Об этом заявили в Службе госбезопасности Азербайджана.
Как отметили в ведомстве, он принимал участие в «финансировании терроризма», выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности незаконных вооружённых формирований.
«Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого», — сказано в заявлении.
Уточняется, что решением суда его арестовали.
Ранее погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна.
Азербайджанский портал Bizim.Media сообщал, что власти Азербайджана задержали бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна.