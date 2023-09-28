Варданяна в Азербайджане арестовали по обвинению в финансировании терроризма

Бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна арестовали по обвинению в финансировании терроризма.

Об этом заявили в Службе госбезопасности Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, он принимал участие в «финансировании терроризма», выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности незаконных вооружённых формирований.

«Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого», — сказано в заявлении.

Уточняется, что решением суда его арестовали.

Ранее погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна.

Азербайджанский портал Bizim.Media сообщал, что власти Азербайджана задержали бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна.