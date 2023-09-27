Погранслужба Азербайджана подтвердила задержание бизнесмена Варданяна
- РИА Новости
Заявление службы приводит АПА.
Отмечается, что Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин».
По данным пресс-службы, его доставили в Баку.
Ранее сообщалось, что бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.
1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.