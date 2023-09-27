Бизнесмена Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана
- РИА Новости
Данную информацию подтвердила супруга Варданяна Вероника Зонабенд. Её заявление опубликовала Тина Канделаки.
Варданян был задержан при попытке выехать в армянский Горис.
1 сентября 2022 года бизнесмен, миллиардер Рубен Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.
Российский президент Владимир Путин в декабре удовлетворил прошение о выходе Варданяна из гражданства России.