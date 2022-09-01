Бизнесмен Варданян рассказал о планах отказаться от российского гражданства
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в YouTube-канале Варданяна.
«Понимая все риски, я принял решение отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении», — сказал он.
Он выразил благодарность России за успехи, достигнутые им в бизнесе, отметив, что состоялся в России «как человек и профессионал».
Также он поблагодарил Россию за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.