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Бизнесмен Варданян рассказал о планах отказаться от российского гражданства

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Бизнесмен, миллиардер Рубен Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.
Бизнесмен Варданян рассказал о планах отказаться от российского гражданства
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в YouTube-канале Варданяна.

«Понимая все риски, я принял решение отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении», — сказал он.

Он выразил благодарность России за успехи, достигнутые им в бизнесе, отметив, что состоялся в России «как человек и профессионал».

Также он поблагодарил Россию за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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