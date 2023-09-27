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Bizim: власти Азербайджана задержали экс-главу Совбеза Карабаха Баласаняна

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Власти Азербайджана задержали бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна, сообщают азербайджанские СМИ. Как утверждается, его доставляют в Баку.
Bizim: власти Азербайджана задержали экс-главу Совбеза Карабаха Баласаняна
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Об этом пишет азербайджанский портал Bizim.Media.

Армянский новостной сайт Panorama.am со ссылкой на бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна пишет, что Баласаняна задержали у моста Хакари на границе Армении и Карабаха.

Подробности и официальные комментарии не приводятся.

Ранее бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.

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