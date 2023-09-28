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Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года

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Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.
Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает 24news.am.

«К 1 января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, и Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратит своё существование», — говорится в указе.

Указ вступает в силу немедленно после его опубликования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе.

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