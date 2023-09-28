Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года
- РИА Новости
Об этом сообщает 24news.am.
«К 1 января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, и Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратит своё существование», — говорится в указе.
Указ вступает в силу немедленно после его опубликования.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе.