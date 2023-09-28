Из Карабаха в Армению переехали более 65 тысяч вынужденных переселенцев

Пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян заявила в своих соцсетях, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали более 65 тыс. вынужденных переселенцев.

РИА Новости

«По состоянию на 08:00 (07:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев», — цитирует её ТАСС. Ранее сообщалось о свыше 53 тыс. вынужденных переселенцах.