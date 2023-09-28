Из Карабаха в Армению переехали более 65 тысяч вынужденных переселенцев
Пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян заявила в своих соцсетях, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали более 65 тыс. вынужденных переселенцев.
- РИА Новости
«По состоянию на 08:00 (07:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось о свыше 53 тыс. вынужденных переселенцах.
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