Командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад ВСУ поражены российскими войсками в ДНР и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в ДНР уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ. По данным оборонного ведомства, в течение прошедших суток потери украинской армии составили до 715 военнослужащих убитыми и ранеными.

В Запорожской области и ДНР российскими военными нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам четырёх бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В районах населённых пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 108 районах.

Также возле населённого пункта Заря (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии боесоприкосновения

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское (ДНР).

Потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ возле населённого пункта Вербовое (Запорожская область).

В районе Работина (Запорожская область) нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

Уничтожены свыше 60 боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны недалёко от населённого пункта Приютное (Запорожская область).

Ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ возле населённых пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое (ДНР).

Потери противника — свыше 150 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20.

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На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ рядом с населёнными пунктами Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Торское, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника составили до 55 бойцов украинской армии, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Запад» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Ивановка, Синьковка и Берестовое (Харьковская область).

Уничтожены до 15 боевиков и два автомобиля, поражены артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе Ольговки (Херсонская область) ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ.