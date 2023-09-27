«Сапёры на нас смотрели как на психопатов»: как работает аэроразведка в зоне СВО

Украинских военных видно и днём и ночью: грузовики, бронемашины, орудия, бойцы на позициях, брошенные промышленные здания, превращённые в пункты временной дислокации. Поэтому артиллеристы Первой Славянской бригады постоянно наносят удары по скоплениям техники и живой силы, не давая противнику собраться для атаки. Для этого и работает аэроразведка: расчёты запускают БПЛА, операторы высматривают в посадках и промышленном пейзаже признаки присутствия врага и обходят заслоны РЭБ противника. А ещё совершают подвиги — об этом в репортаже RT.

Слово «подвиг» Алексея явно смущает, он пытается вспомнить, когда и кто совершил что-то героическое. «Там в наградных листах что-то есть, надо посмотреть...» — находит он выход из положения, поправляя бандаж на шее. По-хорошему, ему ещё несколько месяцев после ранения надо избегать нагрузок и проходить восстановление. Его основательно задело осколком бетонной плиты в «промке». Но ведь двигаться он может? Значит, надо в строй, считает он, — пацаны же работают.

Парни действительно работают практически круглые сутки. Неприятеля надо видеть постоянно, поэтому каждое утро, каждый день и каждую ночь бойцы аэроразведки поднимают в воздух беспилотники. Это занятие, которое кажется несерьёзным, на самом деле полно риска, потому что дрон запускают как можно ближе к позициям противника. Иногда для этого надо пройти минные поля, иногда под покровом темноты выйти на открытую поляну, видную вражескому БПЛА.

Собственно, время суток почти не имеет значения: все операции отработаны бойцами. Тонкий визг винтов — и аппарат незаметно уходит в звёздное небо. На пункте управления, в километрах от места старта, операторы рассматривают чёрно-белый пейзаж под крылом БПЛА: тепловизионная камера видит перепады температуры, как Хищник из одноимённого фильма. Внизу остывающие после дневного жара рощи, озерца, тёмные квадраты полей.

«Вот», — палец одного из разведчиков утыкается в экран монитора, хотя весь расчёт уже заметил крупную светящуюся точку: горячий мотор грузовика «фонит» киловаттами в прохладной ночи.

Машина останавливается около деревьев, и вокруг неё роятся точки поменьше — ротация, украинские военные меняются на позициях. Операторы молча наблюдают за суетой.

Светлое пятно вскоре ползёт в другом направлении и начинает петлять. Тут уже расчёт следит за его путём затаив дыхание: машина едет прямо к пункту временной дислокации врага. Пятно исчезает у промышленной постройки, автомобиль скрывается внутри. Артиллерия начинает свою работу. «Есть», — невозмутимо заключает командир расчёта, когда разрыв оказывается прямо в центре здания.

Несомненная удача вызывает радость, но особых эмоций разведчики не проявляют: практически каждые сутки им сопутствует успех — привыкли.

Борт ложится на обратный курс, на точке посадки БПЛА часть расчёта возникает из лесопосадки за считаные минуты до появления дрона. Хлопок — в небе раскрывается парашют, аппарат спускается на поле, один из разведчиков подхватывает его под мышку. Через пару секунд все исчезают за деревьями.

«Без стрельбы. Считай, что и не летали», — спокойно комментирует расчёт итоги полёта, укладывая дрон в легковую машину. «Нашу работу никто не видит. И это хорошо, — отзывается Алексей. — И начальство, и мы знаем, когда отлично отработали. Главное, что противник нас не может заметить, а сам как на ладони».

«Надо делать больше, чем должен»

Позже, уже на базе, Алексей продолжает разговор о подвигах, пытаясь вспомнить что-то приличествующее истории. «Давайте лучше смешной случай расскажу», — наконец сдаётся он и начинает вспоминать, как в пригороде Донецка обнаружили «НЛО» — вражеский беспилотник-камикадзе. Дрон украинские военные запускали по сложному маршруту, он шёл автономно, чтобы пробить заслоны радиоэлектронной борьбы, и должен был лететь как будто из нашего тыла, чтобы всё выглядело как «сами себя обстреляли».

«Для большей достоверности они написали на борту: ZOV. Букву А забыли добавить или затёрли», — веселится сейчас разведчик.

Но тогда всё не было таким забавным. Боевой снаряд заблудился, на одном из поворотов инерциальная система, которая помогает определить координаты без внешних ориентиров, дала сбой — и «ракета» въехала в дерево. С одной стороны, она могла рвануть в любой момент, и создатели дрона обычно стараются сделать всё, чтобы их изделие не попадало в сторонние руки. С другой — электроника БПЛА несла важную информацию. В беспилотнике были не только несколько килограммов взрывчатки, но и «мозги» — блоки навигации и наведения с информацией о том, кто и откуда запускал БПЛА. Чтобы разгадать намерения врага, разведчики решили рискнуть.

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«Переворачивали несколько раз «кошкой». Сапёры, опытные и храбрые ребята, смотрели на нас как на психопатов. Потом аккуратно «выжгли» ту часть электроники, которая была неважна. А затем пришлось вскрывать его и перекусывать проводки, как в американских фильмах, — вспоминает Алексей. — Полётный контроллер был цел, отдали нашим мастерам. И таким образом мы узнали все площадки запуска «камикадзе». Пришлось посещать с ответными визитами — там, куда могли дотянуться. Не всех ещё достали, но достанем».

«Всегда надо делать больше, чем должен», — убеждён Алексей. Недавно разведчики взяли шефство над домом малютки: «Там детки маленькие с отклонениями. Только учителя и доктора с ними и возятся. Мы решили устроить малышам праздник, а специалисты нам: «Они не сообразят, что происходит». Но мы всё равно привезли подарков, что-то вроде утренника провели. И они всё поняли! Так радовались! За нами ходили! Всё они осознают и чувствуют! Вот мы и начали ездить к ним, собираем с зарплат и радуем ребят, которых почти все оставили. Только это тоже не подвиг, мы постоянно это делаем, вы всё же наградные листы лучше почитайте — там, наверное, написано о настоящих подвигах».

Все указанные события произошли до сентября 2023 года. Оперативная обстановка на фронте не позволила опубликовать информацию раньше.