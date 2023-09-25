«Пробить нашу оборону оказалось не по силам»: в МО РФ заявили об отражении атаки превосходящих сил ВСУ возле Урожайного

Российские военнослужащие из состава 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразили атаку превосходящих сил украинской армии в районе населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. Как заявили в Минобороны РФ, в ходе контактного боя 12 бойцам ВСУ противостояли пять российских военных. Силы ВСУ были вынуждены отступить, все российские бойцы были удостоены ордена Мужества.

В Минобороны заявили, что российские военные отразили атаку превосходящих сил ВСУ в районе населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

«За день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли», — говорится в сообщении.

По данным МО, 12 украинских военнослужащих под огнём миномётов добрались до опорного пункта ВС РФ, начался контактный бой.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, превосходящим силам противника противостояли пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, но не отступили и продолжили держать оборону.

Также отмечается, что основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным Большой. На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вёл прицельный огонь.

«Пробить нашу оборону штурмовикам ВСУ оказалось не по силам. Несмотря на численное превосходство, они были вынуждены отступить», — приводит слова военного пресс-служба МО.

Российские бойцы были удостоены орденов Мужества. Позднее в ведомстве сообщили, что командир подразделения представлен к званию Героя Российской Федерации.

Удары по объектам ВСУ

В Минобороны также заявили, что в ходе работы на Краснолиманском направлении экипажи Су-34 нанесли удар по объектам ВСУ.

Как следует из сообщения ведомства, авиация поразила командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевую бронированную технику ВСУ. Для уничтожения целей лётчики применили управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, на Купянском направлении российские артиллерийские расчёты 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» Западного военного округа нанесли огневой удар по укреплённому пункту ВСУ.

Перед этим специалисты беспилотной авиации выявили местоположение укреплённого пункта противника.

«Российские артиллеристы прибыли в указанный район и открыли огонь на поражение. Дальность стрельбы составила 4 км», — заявили в ведомстве.

После выполнения огневой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию.

Взрывы на Украине

В ВСУ сообщили, что в Одессе в результате ночных взрывов «фактически уничтожен» морской вокзал. По данным СМИ, информация была приведена в эфире телеканала «Рада».

«Фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — приводит слова пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Натальи Гуменюк ТАСС.

Как следовало из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в ночь на 25 сентября действовала на всей территории Украины. Власти ряда регионов страны сообщали о взрывах и повреждениях различных объектов.

Также на russian.rt.com Военная хроника сообщила о ракетном ударе по объектам ВСУ в Одесской области

В частности, в Telegram-канале украинских Сил обороны юга говорится, что в результате ночных событий в Одессе существенные повреждения получил морской вокзал, а в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, произошёл пожар.

Помимо прочего, в результате падения обломков повреждены складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер также заявил, что под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.

Помимо прочего, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале сообщил об ущербе в результате вечерних взрывов. По его словам, речь идёт об объекте критической инфраструктуры в Бериславском районе, а также о территории и постройках заводов в Херсоне.

Отметим, что российская сторона в ходе специальной военной операции неоднократно подчёркивала: удары ВС РФ наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.