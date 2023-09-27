МО: ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Купянском направлении

Подразделения Западной группировки войск России нанесли поражение трём механизированным бригадам ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как сообщает ведомство, российские военные нанесли поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВС Украины в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).