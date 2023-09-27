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МО: ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Купянском направлении

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Подразделения Западной группировки войск России нанесли поражение трём механизированным бригадам ВС Украины на Купянском направлении.
МО: ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как сообщает ведомство, российские военные нанесли поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВС Украины в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

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