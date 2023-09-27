МО: ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Как сообщает ведомство, российские военные нанесли поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВС Украины в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.
Ранее российские войска уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).