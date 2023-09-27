ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Заря в Донецкой Народной Республике.

РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства. Уточняется, что данный склад относится к 31-й механизированной бригаде ВСУ. Ранее ВС России нанесли удар ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области.