ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Заря в Донецкой Народной Республике.
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что данный склад относится к 31-й механизированной бригаде ВСУ.
Ранее ВС России нанесли удар ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области.
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