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ВС России нанесли удар ракетой по объединённому складу ВСУ в Херсонской области

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Армия России 25 сентября нанесла удар крылатой ракетой по объединённому складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселёвки в Херсонской области. В результате поражения и детонации на складе уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. т боеприпасов различного калибра.

Министерство опубликовало видео, на котором показан сам удар по складам, а также последующие взрывы.

Накануне в Минобороны России заявили, что российские войска также уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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