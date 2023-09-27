Детонация боеприпасов: МО РФ опубликовало данные объективного контроля после уничтожения склада ВСУ в Херсонской области

Опубликованы данные объективного контроля уничтоженного высокоточным ударом объединённого склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселёвки Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Напомним, что в результате поражения склада было уничтожено 12 ангаров, в которых находилось более 3 тыс. т боеприпасов различного калибра.

Минобороны России продемонстрировало видео уничтожения объединённого склада вооружений и боеприпасов в районе Киселёвки в Херсонской области.

«Данные объективного контроля уничтоженного ударом ракеты воздушного базирования объединённого склада вооружения и боеприпасов вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что объединённый склад ВСУ был поражён высокоточным ударом 25 сентября. В результате детонации было уничтожено 12 ангаров, в которых находилось более 3 тыс. т боеприпасов различного калибра.

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Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ

Группа бойцов ВСУ на участке Сватово — Кременная Краснолиманского направления сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал, вызывая позывной «Волга».

«Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — говорится в сообщении.

Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что на этом участке украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации. По его мнению, речь идёт о высокопоставленном кураторе либо офицере высшего командного звена ВСУ.

Всего к данному моменту уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь, воспользовавшись специальной радиоволной, сообщил представитель оперативных служб в разговоре с ТАСС. По его словам, в последнее время количество сдающихся в плен возросло.

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«На Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 «Волга» и сдавались в плен целыми группами», — заявили в Союзе ветеранов СВО.

«Запад»

Подразделения группировки войск «Запад» сорвали попытку украинских военных провести ротацию на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковки. Огнём артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания. Также был нанесён авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ.

Общие потери противника составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о поражении в результате ударов авиации и артиллерии пунктов временной дислокации 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 79-й десантно-штурмовой бригады и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Также на Южно-Донецком направлении была пресечена деятельность трёх разведывательных групп ВСУ и сорвана попытка ротации подразделений. В результате уничтожена автомобильная техника с националистами.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и два миномётных расчёта.

Также он рассказал, что разведчик-оператор беспилотника мотострелковой дивизии группировки рядовой Александр Русинов в одиночку выявил и передал в штаб данные о нескольких местах скопления техники и военных ВСУ.

«Все обнаруженные объекты были уничтожены ударами артиллерии группировки», — подчеркнул Чехов.

Школа аэроразведки «Ахмат» в ЛНР

Военкор RT Влад Андрица побывал в школе аэроразведки «Ахмат» в ЛНР, где обучают будущих операторов БПЛА.

Он отметил, что обучение на квадрокоптере Mavic занимает 10-14 дней, а на БПЛА-камикадзе — минимум три недели.

Подготовка идёт в два этапа. Сначала для будущих бплашников, как их называют в школе, проводят пробное занятие, чтобы они познакомились с дроном и привыкли к пульту. После уже работают на дальние расстояния, учатся сбрасывать снаряд и выполнять ночные полёты.

«Нам здесь организовали и сделали полигон. У нас и стрелковое, есть у нас для бомбометания, для FPV-сбросов есть», — рассказал инструктор с позывным Кумык.