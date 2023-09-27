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Бойцы ВС России уничтожили позиции ВСУ, заманив украинцев к кладбищу

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Заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным Ярый заявил, что российские бойцы подразделения уничтожили позиции ВСУ, заманив украинцев к кладбищу.
Бойцы ВС России уничтожили позиции ВСУ, заманив украинцев к кладбищу
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, это произошло в конце августа в зоне ответственности бойцов от Клещеевки до Курдюмовки.

По его словам, российские силы провели разведку переднего края, выявили противника и первое время не трогали его, позволяли «ему действовать внаглую, подходить близко» и организовать свой наблюдательный пункт (НП).

«В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП. И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномёт, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника — тогда был противник уничтожен», — сказал собеседник.

Он добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают на «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.

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