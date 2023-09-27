Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении вывезли раненую «важную персону»

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово — Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — рассказал он.

Марочко предположил, что пострадавшим мог быть высокопоставленный куратор или же представитель высшего командного звена ВСУ.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.