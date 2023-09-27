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Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении вывезли раненую «важную персону»

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Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении вывезли раненую «важную персону»
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово — Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — рассказал он.

Марочко предположил, что пострадавшим мог быть высокопоставленный куратор или же представитель высшего командного звена ВСУ.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.

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