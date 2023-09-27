Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении вывезли раненую «важную персону»
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении эвакуировали «важную персону». На участке Сватово — Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — рассказал он.
Марочко предположил, что пострадавшим мог быть высокопоставленный куратор или же представитель высшего командного звена ВСУ.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ готовятся к инженерным работам на Купянском направлении, для чего подвозят танковые мостоукладчики.