Объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ уничтожен высокоточным ударом в районе Киселёвки (Херсонская область). По данным Минобороны РФ, поражено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. т боеприпасов различного калибра. Также в Сумской и Харьковской областях были уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ.

В районе Киселёвки (Херсонская область) уничтожен объединённый склад вооружения и боеприпасов ВСУ. Высокоточный удар был нанесён 25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. т боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах. В районе населённого пункта Днепровское (Днепропетровская область) вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». Вблизи населённых пунктов Середина-Буда (Сумская область) и Кисловка (Харьковская область) уничтожено два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ.

К тому же на аэродроме Кульбакино (Николаевская область) Воздушно-космическими силами России уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. В ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях уничтожено 57 украинских беспилотников.

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Обстановка на направлениях спецоперации

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик (ДНР). Потери противника составили до 310 военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ у населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожены до 70 бойцов украинской армии, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Берестовое (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). За сутки уничтожены до 50 боевиков и два автомобиля, поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи населённых пунктов Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР). Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от населённого пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили более 90 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ возле населённого пункта Ровнополь и отразили атаку в районе Старомайорского (ДНР). Потери противника за сутки составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 15 бойцов ВСУ, а также поражено десять автомобилей.