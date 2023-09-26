«Чтобы человек жил полноценной жизнью»: как подмосковная организация инвалидов-колясочников помогает участникам СВО

Общественная организация «Колесница» уже десять лет защищает права инвалидов-колясочников в Московской области — помогает новым членам с реабилитацией, оказывает моральную поддержку и борется за улучшение качества их жизни. Сейчас к организации начали присоединяться участники СВО, утратившие способность ходить из-за ранений, полученных на фронте. RT поговорил с двумя членами «Колесницы», вступившими в организацию после участия в СВО, и выяснил, в какой помощи такие люди нуждаются прежде всего.

Председатель правления общественной организации «Колесница» Игорь Гундеров оказался в инвалидном кресле тридцать лет назад. Ограничения не мешают ему жить полной жизнью: работать, путешествовать и проводить время с семьёй. Последние десять лет Игорь занимается ещё и защитой прав инвалидов-колясочников в Московской области.

«Я хотел передать свой опыт и свою энергию другим людям, столкнувшимся с инвалидностью», — говорит Игорь о целях своей организации.

По словам Гундерова, «Колесница» принимает инвалидов-колясочников самых разных категорий: в организации состоят и люди с ДЦП, и паралимпийцы, и ветераны боевых действий. «Колесница» занимается организацией мероприятий для инвалидов-колясочников, добивается улучшения качества их жизни.

«Моя задача, моя миссия — чтобы человек в инвалидной коляске жил абсолютно полноценной жизнью и делал всё то, что он хотел бы делать, в инвалидной коляске. Если он мечтает в баскетбол играть, пусть играет в баскетбол на инвалидной коляске. Если он мечтает путешествовать, пусть путешествует. Я сам много стран проехал, и за рулём, и на самолёте летал», — рассказывает общественник.

Автопробег "Колесницы" 9 мая.

© Общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница»

Cейчас «Колесница» помогает и участникам СВО, оказавшимся в инвалидном кресле после ранений, полученных на передовой.

RT пообщался с двумя новыми членами «Колесницы» — мужчинами, получившими серьёзные ранения на СВО, — чтобы узнать, что сподвигло их присоединиться к общественной организации и с какими трудностями они столкнулись.

Подвиг и инвалидность. История Виктора Шерстнёва

27-летний житель Старой Купавны Виктор Шерстнёв оказался в инвалидной коляске после ранения, полученного в первые дни СВО. Мужчина проявил героизм в бою, помогая сослуживцам, чей танк попал под вражеский огонь. Впоследствии за подвиг, стоивший Виктору возможности ходить, его наградили медалью Суворова.

«Виктор Шерстнёв эвакуировал из подбитого танка экипаж, который в результате полученных повреждений не мог самостоятельно выбраться и вынес их в безопасное место. Забираясь в свой танк, Виктор получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом миномётного снаряда, однако, несмотря на боль, сумел забраться в танк и ответным огнём уничтожить миномётную позицию националистов», — так на официальном сайте Минобороны РФ описан героический поступок Виктора Шерстнёва.

Сам Шерстнёв констатирует, что с его диагнозом шансов снова начать ходить практически нет. Осколок снаряда прошёл один из его позвонков насквозь, откололись боковые отростки кости — произошёл полный анатомический разрыв спинного мозга.

Несмотря на травму, Виктор настроен продолжать вести активную и полную жизнь. «Для меня это не приговор», — утверждает мужчина. На протяжении всего процесса лечения и реабилитации Шерстнёва поддерживает его супруга и родственники.

«Весь этот тяжёлый год жена всё время была со мной рядом. Постоянно. Наша дочка в это время находилась у бабушки. Мои близкие меня очень поддерживают», — подчёркивает военнослужащий.

В реабилитационном центре, где Виктор находился после ранения, он познакомился с председателем правления общественной организации инвалидов-колясочников «Колесница» Игорем Гундеровым. Вскоре Шерстнёв решил примкнуть к объединению, чтобы помогать людям, оказавшимся в ситуации, схожей с его собственной.

«В моём понимании, главная задача «Колесницы» — это борьба за то, в чём нуждаются люди с ограниченными возможностями. Этому уделяют мало внимания, недостаточно для того, чтобы мы жили нормальной жизнью. К тому же большинство инвалидов-колясочников, по моему мнению, — довольно закрытые люди, поэтому «Колесница» — это ещё и платформа для общения», — объясняет собеседник RT.

Сам Шерстнёв уже успел получить помощь от «Колесницы» — общественники помогли ему решить проблемы с индивидуальной программой реабилитации. В поликлинике, где обследовался Виктор, его документы несколько раз теряли — это затягивало процесс согласования лечения. Кроме того, организация колясочников помогла Виктору оформить бесплатное питание в школе для ребёнка — с этим тоже были проблемы.

Игорь Гундеров в беседе с RT отметил, что «Колесница» планирует помогать Виктору и дальше — например, с получением водительских прав и установкой ручного управления на авто. Кроме того, организация окажет содействие Шерстнёву в получении высшего образования и дальнейшего трудоустройства. После окончания срочной службы Виктор восемь лет служил по контракту, но теперь из-за инвалидности не может продолжать военную карьеру.

Помогать другим. История Сергея Калекова

Участнику СВО Сергею Калекову — 52 года, он родом из подмосковной Балашихи. Как и Виктор Шерстнёв, Калеков получил ранение в самом начале спецоперации, на которую он отправился добровольцем в 2022 году.

«Под Харьковом был ранен. Получил тяжёлое ранение, осколочное, двойное. Оказался повреждён фрагмент позвоночника. Я год пробыл в больницах — прошёл, в общей сложности, восемь госпиталей», — рассказывает Сергей.

Сейчас он может передвигаться только в инвалидной коляске, но, несмотря на серьёзную травму, Сергей убеждён, что в будущем он встанет и снова сможет ходить. «У меня в этом нет сомнений, хотя врачи не совсем согласны со мной», — утверждает участник СВО.

Игорь Гундеров (справа), Сергей Калеков и Виктор Шерстнёв (в центре).

© Общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница»

У Сергея есть семья: жена и двое детей 9 и 10 лет. Сейчас они живут в хрущёвке на третьем этаже в доме, где нет условий для проживания инвалида-колясочника. Глава «Колесницы» Игорь Гундеров познакомился с Сергеем в подмосковном реабилитационном центре и, узнав о ситуации ветерана СВО с жильём, решил помочь ему решить квартирный вопрос.

«Надо продумать либо возможность переселения семьи Сергея в дом, который будет с пандусом, с лифтом, либо помогать с продажей жилья и покупкой нового, пригодного для инвалида-колясочника. Сейчас мы будем этим заниматься, чтобы создать Сергею максимально комфортные условия проживания», — говорит Гундеров.

Сам Сергей к жилищной инициативе «Колесницы» относится немного скептически: «Я не сильно верю в результат — это не памперс купить». Но в организацию он вступил — «не из-за меркантильных интересов, а чтобы помогать людям». В беседе с RT мужчина выразил мнение, что сейчас многие инвалиды-колясочники чувствуют себя брошенными и позабытыми.

«Когда понимаешь, что ты не брошен, это подстёгивает. Появляется желание что-то делать, что-то изменить. Измениться самому и помочь другим», — объясняет Калеков.

По его мнению, поддержка людей с инвалидностью должна заключаться, во-первых, в создании условий для прохождения реабилитации, и, во-вторых, в создании доступной среды для инвалидов-колясочников.

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«Нужно поддерживать и финансировать исследования, разработки в сфере реабилитации инвалидов-колясочников. Если есть шанс поднять человека на ноги, нужно всё для этого сделать. Если сделать ничего нельзя — создать условия для таких людей, доступную среду. Вернуть их обратно в общество. Большего мы не просим. Нужно, чтобы инфраструктура для людей с инвалидностью закладывалась ещё на этапе строительства домов: лифты, пандусы. Когда меня привезли в мою квартиру, я в коридоре даже развернуться не мог, не говоря уже о том, чтобы заехать в комнату», — констатирует Калеков.

Он подчёркивает, что сейчас в особой поддержке нуждаются такие же участники СВО, как он сам — вернувшиеся с передовой с серьёзными ранениями. Услышав страшный приговор врачей, многие бойцы оказываются сломлены новостью, что они больше не смогут ходить.

«Некоторые ломаются. И, чтобы они не ломались, нужно «всем миром», что называется, их поддерживать и помогать. Поэтому я вступил в «Колесницу». Только ради того, чтобы своим участием суметь помочь другим», — настаивает собеседник RT.