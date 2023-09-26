МО: потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек

Потери ВС Украины на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что ВС России отразили три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР.

«Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — уточнили в ведомстве.

25 сентября Минобороны России опубликовало видео боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Краснолиманском направлении.