Командир расчёта ПВО: ЗРК «Бук» может сбить практически любую цель в зоне СВО

Российский ракетный комплекс «Бук» хорошо показывает себя в зоне СВО и может сбить практически любую цель, рассказал командир расчёта с позывным Седьмой спецкору RT Александру Пискунову. Недавно такой ЗРК сбил ракеты РСЗО HIMARS и ракету РСЗО «Ольха».

«Работает в составе батарей. Сбиваем различные ракеты различных РСЗО, таких как HIMARS, «Ольха», советские «Ураганы», «Грады» — довольно-таки лёгкие цели», — рассказал Седьмой.

Другой военный отметил, что орудие не подводит и реагирует всегда вовремя: «очень быстро, в секунду происходит пуск ракеты — цель уничтожена». По его словам, на уничтожение цели уходит буквально десять секунд.

Как только звучит команда «Ракетная опасность», ЗРК «Бук» мгновенно выдвигается на огневую позицию и начинает поиск цели.

«Наверное, самый первый [мой] пуск на СВО, [цель —] это был пакет «градовских» реактивных снарядов. Их шло порядка 20—25 штук, то есть очень большая цель, длинная… Поразили начало цели — первые несколько РС, остальные разделились под воздействием взрыва. Ни один из этих снарядов не попал по позициям нашей пехоты», — рассказал командир расчёта.

В августе Военная хроника опубликовала эксклюзивное видео с Запорожского направления, в котором показана работа расчёта ЗРК «Бук», поразившего крупный разведывательный беспилотник украинской армии.