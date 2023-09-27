Бойцы ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен и принесли боеприпасы

Группа бойцов ВСУ на направлении Сватово — Кременная сдались в плен российским военным и принесли с собой ящики с боеприпасами.

Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал, вызывая позывной «Волга». «Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал. Также офицер ВСУ сдал ВС России данные командования 10-го корпуса.