Бойцы ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен и принесли боеприпасы
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал, вызывая позывной «Волга».
«Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают складывать оружие, предварительно выходя на специальный открытый российский радиоканал.
Также офицер ВСУ сдал ВС России данные командования 10-го корпуса.