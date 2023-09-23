РИА Новости: офицер ВСУ сдал ВС России данные командования 10-го корпуса

Добровольно сдавшийся в плен офицер ВС Украины передал военным Вооружённых сил России данные об украинских корректировщиках, скрытно наводящих удары по жилым кварталам в ДНР и сведения о командовании 10-го корпуса ВСУ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, сдавшийся в плен офицер ВСУ передал такие данные данные офицеров 10-го корпуса, как фамилия, имя, отчество, должности, звания, телефоны, а также вид деятельности.

Кроме того, военнослужащий передал ВС России видео, на котором офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся файлы с данными на кадровых военных и наводчиков, отмечается в материале.

15 сентября сдавшийся в плен боец 118-й мехбригады Вооружённых сил Украины рассказал, что большая часть военных из его подразделения ранены.

Также сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле.