РИА Новости: военные ВСУ отправили пленных солдат на минное поле

Военнослужащие Вооружённых сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, видео, доказывающее этот факт, было обнаружено в телефоне, найденном в украинском блиндаже.

«На нём вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдёшь — свободен», — рассказал он.

В марте глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.