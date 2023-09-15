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РИА Новости: военные ВСУ отправили пленных солдат на минное поле

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины отправили пленных российских солдат на минное поле, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, видео, доказывающее этот факт, было обнаружено в телефоне, найденном в украинском блиндаже.

«На нём вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдёшь — свободен», — рассказал он.

В марте глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.

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