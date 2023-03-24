Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооружённых сил, которые мы задокументировали», — приводит агентство AFP заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.

Как пишет РИА Новости, по её словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.