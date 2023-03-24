Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ
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«Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооружённых сил, которые мы задокументировали», — приводит агентство AFP заявление Богнер на пресс-конференции в Киеве.
Как пишет РИА Новости, по её словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.
В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.
По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.