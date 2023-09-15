Пленный боец 118-й мехбригады ВСУ рассказал о множестве раненых сослуживцев

Сдавшийся в плен боец 118-й мехбригады Вооружённых сил Украины рассказал, что большая часть военных из его подразделения ранены.

«[Причина —] многочисленные отправки в атаки, которые ни к чему не приводили. Поэтому моральное состояние подразделения плохое», — сказал он.

118-я мехбригада должна была поддержать основные силы украинской армии в Запорожской области, на участке фронта между Работином и Вербовым.

По словам пленного, 95% его сослуживцев — это мобилизованные, а не профессиональные военные.

Также он рассказал об обмане со стороны командования ВСУ. По словам пленного, его отправили на точку, где были российские военные, сказав, что там никого нет.

Ранее военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик рассказал, что ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат старше 50 лет.