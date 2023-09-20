«Существенные потери»: российские войска уничтожили до 215 украинских военнослужащих в районе Андреевки

Войска киевского режима понесли существенные потери в ходе боёв в районе Андреевки на Донецком направлении. Как сообщили в пресс-центре группировки «Юг», уничтожены до 215 украинских военнослужащих. Кроме того, авиацией уничтожены два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция П-18 украинской армии.

На Донецком направлении в районе посёлка Андреевка за минувшие сутки уничтожено до 215 бойцов киевского режима, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорвано две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Весёлого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих», — сказал он.

Также на Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражено три атаки подразделений ВСУ на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, тогда как артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18.

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При этом на Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Лисичанском направлениях уничтожены пять гаубиц M777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномёта 120-мм калибра.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём стрелкового оружия уничтожены и подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

«Центр»

Боевики нацформирования «Азов»* уничтожены на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — рассказал он.

По его словам, потери противника на этом направлении составили до 50 человек. Также уничтожена одна боевая бронированная машина.

Кроме того, авиация нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам в районах Торского и Серебрянки. Средствами ПВО сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении.

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«Плохие новости для потрёпанных ВВС Украины»

Обозреватель Forbes Дэвид Экс считает, что ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских беспилотников.

«Плохие новости для потрёпанных украинских военно-воздушных сил. Начинённый взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — отметил он в своём материале.

Также по теме «Без благословения идти в бой нельзя»: как «Ланцеты» охотятся на украинскую технику в Запорожье Отряд «Каскад» бьёт врага новейшим оружием — беспилотниками и барражирующими боеприпасами. За полтора года в тылу противника и на поле...

По его мнению, этот удар мог быть боевым дебютом нового «Ланцета».

Ранее Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет», отметив, что военный самолёт был поражён на удалении 70 км от линии боевого соприкосновения, а барражирующий боеприпас попал в район кабин и вывел машину из строя.

«Самое показательное в этом случае — дальность применения», — говорится в сообщении.

По их мнению, нельзя исключать, что в ближайшее время по аэродромам вблизи линии боевого соприкосновения будет применено и другое высокоточное вооружение, например корректируемые авиабомбы с дальностью планирования 70—100 км.

Предполагается, что удар был нанесён 16 сентября, в ходе налёта на аэродром в Днепропетровской области. Предположительно, было уничтожено не менее двух украинских МиГ-29.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.