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Военная хроника проанализировала уничтожение МиГ-29 ВСУ «Ланцетом»

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Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет» на стоянке аэродрома Долгинцево Днепропетровской области. Машина была поражена на удалении 70 км от линии боевого соприкосновения, а барражирующий боеприпас попал в район кабин и вывел машину из строя.

Удар, возможно, наносился ещё 16 сентября, в ходе налёта на аэродром, предположительно, было уничтожено не менее двух МиГ-29, пишет Военная хроника.

Самое показательное в этом случае — дальность применения, говорится в сообщении.

При этом в глаза бросается и то, что пуск был одиночным и при групповом ударе ВС РФ имели возможность поразить все находившиеся на аэродроме истребители МиГ-29.

Украинские МиГ-29 в момент атаки стоят не в защитных ангарах, а на бетонных площадках, для надёжности окружённых резиновыми шинами, однако аэродромная ПВО не реагирует на подлетающий на большой высоте дрон-камикадзе.

Нельзя исключать, что в ближайшее время по аэродромам вблизи линии боевого соприкосновения будет применено и другое высокоточное вооружение, например корректируемые авиабомбы с дальностью планирования 70—100 км, отмечает Военная хроника.

Офицер главного управления ракетных войск Украины Юрий Пацкан ранее заявил, что ВСУ тяжело остановить «Ланцеты» и украинским войскам приходится прятать технику.

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