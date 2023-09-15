Defense One: ВСУ прячет технику из-за невозможности остановить «Ланцеты»

Офицер главного управления ракетных войск Украины Юрий Пацкан заявил, что ВСУ тяжело остановить «Ланцеты» и украинским войскам приходится прятать технику.

Об этом сообщает издание Defense One.

«Мы не можем использовать нашу манёвренность», — цитирует издание заявление Пацкана по поводу «Ланцетов».

Он также отметил, что из-за этих дронов украинцам приходится прятать технику во избежание её обнаружения.

Пацкан добавил, что ему как-то предложили защищаться от дронов с помощью специальной сети, однако данное средство оказалось бесполезным против «Ланцетов».

Ранее Минобороны России опубликовало видео поражения украинской БМП беспилотником «Ланцет».