Defense One: ВСУ прячет технику из-за невозможности остановить «Ланцеты»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Defense One.
«Мы не можем использовать нашу манёвренность», — цитирует издание заявление Пацкана по поводу «Ланцетов».
Он также отметил, что из-за этих дронов украинцам приходится прятать технику во избежание её обнаружения.
Пацкан добавил, что ему как-то предложили защищаться от дронов с помощью специальной сети, однако данное средство оказалось бесполезным против «Ланцетов».
Ранее Минобороны России опубликовало видео поражения украинской БМП беспилотником «Ланцет».