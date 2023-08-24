Высокоточным оружием морского и наземного базирования: в Минобороны РФ заявили об ударе по центру принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по центру принятия решений Вооружённых сил Украины. Как подчеркнули в ведомстве, цель была достигнута, объект поражён. Наряду с этим ВС РФ продолжили отражать атаки ВСУ в зоне спецоперации. Также поражён ряд объектов, среди которых пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

В Минобороны РФ заявили о выполненном минувшей ночью ударе по центру принятия решений украинских войск.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооружённых сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражён», — заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В середине августа в МО сообщили о сосредоточенном ударе оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.

Как отметили тогда в оборонном ведомстве, военно-промышленному комплексу Украины был нанесён значительный ущерб.

Обстановка в зоне СВО

По данным МО, на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в назначенных зонах ответственности. Благодаря работе военных, а также ударам авиации и артиллерии отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Новосёловское, Новоегоровка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки в этом секторе уничтожены до 50 украинских военных, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США.

На Запорожском направлении благодаря активным и слаженным действиям подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии за сутки отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Работино и Успеновка (Запорожская область).

Противник потерял на Запорожском направлении более 110 военнослужащих ВСУ, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации успешно отразили шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Северное, Берестовое и Невельское (ДНР).

За сутки на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих ВСУ, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Верхнекаменское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Наряду с этим поражены подразделения 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённого пункта Урожайное и совхоза «Октябрь» (ДНР).

По данным МО, в результате боёв на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации и огню артиллерии за сутки отражены три атаки противника в районах населённых пунктов Григоровка, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Противник потерял на Краснолиманском направлении за сутки до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военных, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили живую силу и военную технику ВСУ в 153 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Зелёный Гай (Николаевская область) уничтожены пункт управления, радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Наряду с этим уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населённых пунктов Львово (Херсонская область), Михайловка (Харьковская область), Искра (Днепропетровская область) и Красногоровка (ДНР).

Средства противовоздушной обороны тем временем перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 42 беспилотника.