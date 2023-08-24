Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 125 военных

Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 125 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Кроме того, ВС России уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и один танк.

Также Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.