Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 125 военных
Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 125 военнослужащих украинской армии на Донецком направлении.
- AP
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Кроме того, ВС России уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и один танк.
Также Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.
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