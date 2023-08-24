Узнать больше

МО: ВС России нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении.

Объект был поражён, цель удара достигнута.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы России поразили штаб украинской армии под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить