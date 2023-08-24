МО: ВС России нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении.

Объект был поражён, цель удара достигнута.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы России поразили штаб украинской армии под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике.