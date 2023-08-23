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На Купянском направлении: в Минобороны РФ заявили об улучшении тактического положения группировки «Запад»

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Сергей Гусаров
Российские военнослужащие из группировки «Запад» улучшили тактическое положение в ходе наступления на Купянском направлении. Как заявили в Минобороны РФ, в этом секторе ВСУ потеряли до 170 военнослужащих. Наряду с этим ВС РФ отразили ряд попыток наступления ВСУ на других направлениях СВО, а также поразили два пункта управления бригад украинских войск.
На Купянском направлении: в Минобороны РФ заявили об улучшении тактического положения группировки «Запад»
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

В Минобороны РФ заявили об улучшении тактического положения войск группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», — заявил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, благодаря активным действиям российских подразделений при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоегоровка и Новосёловское (ЛНР).

По данным МО РФ, украинская сторона потеряла в этом секторе до 170 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении благодаря действиям подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

  • Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Как заявили в МО РФ, за сутки уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab (Польша) и Panzerhaubitze-2000 (ФРГ), орудие Д-30, три гаубицы М119 (США), а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 (США).

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Невельское, Майорск и Курдюмовка (ДНР).

ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

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По данным МО РФ, за сутки на данном направлении противник потерял до 60 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» ударами авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). Кроме того, в районе Ровнополя (ДНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник потерял в этом секторе до 145 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля, а также самоходную гаубицу М109 Paladin (США).

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 143 районах. Наряду с этим в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах н. п. Серебрянка и Дроновка (ДНР) поражено два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено 18 украинских беспилотников.

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