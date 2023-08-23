ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, противник потерял до 60 солдат.

Кроме того, Вооружённые силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинской армии в районе Работина на Запорожском направлении.

На Донецком направлении отражены ещё три атаки, потери ВСУ составили до 180 солдат.