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ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки.
ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, противник потерял до 60 солдат.

Кроме того, Вооружённые силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинской армии в районе Работина на Запорожском направлении.

На Донецком направлении отражены ещё три атаки, потери ВСУ составили до 180 солдат.

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