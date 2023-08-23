Минобороны: на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ

На Донецком направлении отражены три атаки, потери ВСУ составили до 180 солдат.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение двух украинских танков FPV-дронами.