Минобороны: на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение двух украинских танков FPV-дронами.