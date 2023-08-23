Узнать больше

Минобороны: на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ

Короткая ссылка
На Донецком направлении отражены три атаки, потери ВСУ составили до 180 солдат.
Минобороны: на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили до 180 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано уничтожение двух украинских танков FPV-дронами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить