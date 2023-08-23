ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работина
Вооружённые силы России отразили четыре атаки штурмовых групп украинской армии в районе Работина на Запорожском направлении.
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области.
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