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ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области

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Российские войска выбили подразделения ВСУ из центра села Работино в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области
  • РИА Новости

«Наши ребята выбили украинских боевиков с занятых ими ранее позиций в центральной части Работина. Там идут тяжёлые бои, наши военные не дают врагу продвинуться», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска находятся на севере села, в предместье и лесополосе.

Ранее он сообщил, что украинские войска вводят в бой в районе Работина дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

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