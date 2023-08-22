ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области
- РИА Новости
«Наши ребята выбили украинских боевиков с занятых ими ранее позиций в центральной части Работина. Там идут тяжёлые бои, наши военные не дают врагу продвинуться», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, украинские войска находятся на севере села, в предместье и лесополосе.
Ранее он сообщил, что украинские войска вводят в бой в районе Работина дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса.
Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.