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Рогов: ВСУ вводят в бой в районе Работина дополнительные подразделения

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска вводят в бой в районе Работина дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го армейского корпуса.
Рогов: ВСУ вводят в бой в районе Работина дополнительные подразделения
  • AP
  • © Bram Janssen

«Часть из них попытались забросить в центр села на броне. Не менее пяти единиц вражеской техники были тут же уничтожены», — написал он в Telegram-канале.

4 августа американская газета The Washington Post писала, что украинские военные начали использовать резервы 10-го армейского корпуса для продвижения к населённому пункту Работино в Запорожской области.

В частности, используются танки и бронетехника.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

Британский военный аналитик Шон Белл подчеркнул, что такие резервы предназначены для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса, однако сейчас ВСУ используют их для помощи в боях на передовой.

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