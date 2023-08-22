«Цель активно маневрировала»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении катера с десантом ВСУ около острова Змеиный

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что истребитель ВКС России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ вблизи острова Змеиный. Кроме того, ведомство опубликовало кадры ликвидации цели. Ранее, в ночь на 22 августа, украинский разведывательный катер был уничтожен в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря. Также в Минобороны рассказали о ходе боевых действий в зоне СВО.

В Минобороны России сообщили об уничтожении катера ВСУ вблизи острова Змеиный в акватории Чёрного моря.

«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолётом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Позднее там обнародовали кадры уничтожения цели.

«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — подчеркнули в МО.

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении разведывательного катера ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря в ночь на вторник, 22 августа. Для удара по цели был задействован самолёт Су-30СМ ВКС России.

Обстановка в зоне СВО

Между тем в зоне спецоперации российские войска продолжают отражать попытки наступления ВСУ. На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отбили пять атак штурмовых отрядов 41, 66, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область), Новосёловское и Райгородка (ЛНР).

Противник потерял до 65 человек, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе н. п. Табаевка (Харьковская область) был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Успеновка и Работино (Запорожская область). По данным МО, за сутки здесь уничтожены более 125 украинских военных, три БМП, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате эффективной контрбатарейной борьбы в этом секторе в течение суток поражено 11 орудий и четыре миномёта, в том числе две артиллерийские системы М777 и три буксируемые гаубицы М119 производства США, САУ Krab (Польша) и CAESAR (Франция), а также орудие FH-70 (Великобритания).

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Авдеевка (ДНР).

Противник потерял до 235 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две гаубицы М777, САУ Krab, гаубицу «Мста-Б» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам армейской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее н. п. Червоная Диброва (ЛНР). По данным МО, противник потерял свыше 50 человек, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» ударами авиации и артиллерии поразила четыре скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Макаровка, Старомайорское и Урожайное (ДНР). Противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и орудие FH-70.

На Херсонском направлении уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы М777 и одна Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за минувшие сутки поразили живую силу и военную технику противника в 139 районах. В районе города Орехова (Запорожская область) был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а в районе н. п. Васильковка (Днепропетровская область) уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 39 украинских беспилотников.