ВС Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 50 военнослужащих.

Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады украинской армии южнее населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).

Конашенков добавил, что потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.