Минобороны: ВСУ потеряли более 50 военнослужащих на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады украинской армии южнее населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР).
Конашенков добавил, что потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
Ранее в Минобороны России заявили, что разведчики из Тувы захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.